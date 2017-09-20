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Касаткина уступила Кербер на турнире в Токио

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла в двух партиях представительнице Германии Анжелике Кербер.

Встреча, которая длилась 1 час 21 минуту, завершилась со счетом 6:7 (5:7), 3:6. 

Ща все время игры спортсменка из РФ совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету Анжелики 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований бывшая первая ракетка мира поспорит Каролиной Плишковой из Чехии.

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