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Олеся Владыкина: Махинации британцев? Для меня это не новость

Источник:  RT на русскомКомментарии

Паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина высказалась о возможных махинациях в британской сборной с классификациями инвалидности спортсменов.

«Для меня это не новость, – приводит «RT на русском» слова Владыкиной. – К сожалению, такое всегда было в паралимпийском спорте. Система классификаций несовершенна, на это многие обращали внимание.

Международный паралимпийский комитет говорил, что пытается решить проблему, но пока до дела не дошло. Будет здорово, если теперь с этим разберутся».

По информации BBC,  британские паралимпийцы делают себе операции по уменьшению конечностей ради того, чтобы соревноваться с атлетами, не имеющими рук и ног.

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