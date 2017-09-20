Олеся Владыкина: Махинации британцев? Для меня это не новость
Источник: RT на русскомКомментарии
Паралимпийская
чемпионка по плаванию Олеся Владыкина высказалась о возможных махинациях в
британской сборной с классификациями инвалидности спортсменов.
«Для меня это не новость, – приводит «RT на русском» слова Владыкиной. – К сожалению, такое всегда было в паралимпийском спорте. Система классификаций несовершенна, на это многие обращали внимание.
Международный паралимпийский комитет говорил, что пытается решить проблему, но пока до дела не дошло. Будет здорово, если теперь с этим разберутся».
По информации BBC, британские паралимпийцы делают себе операции по уменьшению конечностей ради того, чтобы соревноваться с атлетами, не имеющими рук и ног.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически