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На матче «Волгарь» - «Ростов» ожидается 4 тысячи болельщиков

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/16 Кубка России между «Волгарем» и «Ростовом» не вызвал большого ажиотажа в Астрахани.

Ожидается, что на трибунах стадиона «Центральный» соберется около 4 тысяч зрителей. «Ростов» поддержат 150 болельщиков.

Напомним, что игра «Волгарь» - «Ростов» начнется сегодня в 18:00.

Хозяева занимают пятое место в ФНЛ, ростовчане расположились на пятой строчке турнирной таблицы РФПЛ.

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