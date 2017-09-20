На матче «Волгарь» - «Ростов» ожидается 4 тысячи болельщиков
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/16 Кубка России между «Волгарем» и «Ростовом» не вызвал большого ажиотажа в Астрахани.
Ожидается, что на трибунах стадиона «Центральный» соберется около 4 тысяч зрителей. «Ростов» поддержат 150 болельщиков.
Напомним, что игра «Волгарь» - «Ростов» начнется сегодня в 18:00.
Хозяева занимают пятое место в ФНЛ, ростовчане расположились на пятой строчке турнирной таблицы РФПЛ.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически