Олеся Владыкина: Возможно, из-за расследования МПК Россия перестанет быть частью непонятного скандала
Паралимпийская
чемпионка по плаванию Олеся Владыкина высказалась о том, как расследование
Международного паралимпийского комитета (МПК) возможных махинаций британских
спортсменов с классификациями инвалидности может отразиться на восстановлении
членства в организации Паралимпийского комитета России (ПКР).
«Сложно сказать, скажется ли это расследование на отстранении российских спортсменов, – приводит «RT на русском» слова Владыкиной. – Возможно, определенный шаг к прогрессу это поможет сделать, и россияне перестанут быть частью этого непонятного скандала».
Напомним, по информации BBC, британские паралимпийцы делают себе операции по уменьшению конечностей ради того, чтобы соревноваться с атлетами, не имеющими рук и ног.
Добавим, что в начале сентября МПК продлил отстранение ПКР, при этом разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации перед Паралимпиадой-2018 под нейтральным флагом при условии прохождения спортсменом как минимум двух антидопинговых тестов в течение шести месяцев перед стартом.