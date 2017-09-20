Олеся Владыкина: Возможно, из-за расследования МПК Россия перестанет быть частью непонятного скандала

Паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина высказалась о том, как расследование Международного паралимпийского комитета (МПК) возможных махинаций британских спортсменов с классификациями инвалидности может отразиться на восстановлении членства в организации Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Сложно сказать, скажется ли это расследование на отстранении российских спортсменов, – приводит «RT на русском» слова Владыкиной. – Возможно, определенный шаг к прогрессу это поможет сделать, и россияне перестанут быть частью этого непонятного скандала».

Напомним, по информации BBC, британские паралимпийцы делают себе операции по уменьшению конечностей ради того, чтобы соревноваться с атлетами, не имеющими рук и ног.

Добавим, что в начале сентября МПК продлил отстранение ПКР, при этом разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации перед Паралимпиадой-2018 под нейтральным флагом при условии прохождения спортсменом как минимум двух антидопинговых тестов в течение шести месяцев перед стартом.