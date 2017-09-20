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«Реал» объявил о договоренности с Бензема по новому контракту

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Как сообщает пресс-служба мадридского «Реала», клуб достиг договоренности с французским форвардом Каримом Бензема по новому контракту.

Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.

Завтра, 21 сентября, состоятся пресс-конференция, на которой стороны поставят подписи.

Напомним, нападающий выступает за испанский клуб с 2009 года. За это время Бензема провел 371 матч, забил 182 гола и отдал 104 голевые передачи.

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