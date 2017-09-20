Януш «Snax» Погожельски: Не думаю, что был плохим лидером, я делал все довольно хорошо

Игрок Virtus.pro Януш «Snax» Погожельски опубликовал на своей странице в фейсбуке пост, в котором объяснил свой уход с позиции игрового лидера.



«Наконец настал момент, которого все ждали. С этой минуты я больше не занимаю позицию игрового лидера. Не думаю, что был плохим лидером, я делал все довольно хорошо. Мое лидерство в какой-то степени было способом разгрузить Филипа «NEO» Кубски, чтобы он мог сосредоточиться только на своей игре и стать лучше, но это не сработало. Более старая часть нашей команды (87 года рождения и старше) не смогла приспособиться к стилю, к которому я стремился (фристайл), поэтому она искала проблемы на каждом шагу.



Я думаю, что это правильное решение, потому что некоторые люди теряют силу (умение), которая может стимулировать команду. Теперь у меня опять будут развязаны руки, чтобы играть так, как я хочу. Надеюсь, что сейчас этого будет достаточно, чтобы продвинуть команду дальше, чем в групповые этапы, потому что в последнее время никто не отличался скиллом (может быть, только Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски был на хорошем уровне).



Здорово, что для общего блага я (один из лучших игроков в команде) пожертвовал собой, став лидером, чтобы привести в порядок коллектив, отказавшись от возможности оказаться в топ-20 игроков. Но все, что имеет значение в CS, — это быть командой и играть как команда.



Я думал, что старшая часть команды без причины искала проблемы повсюду, когда каждый должен был сосредоточиться на себе. Теперь приходят новые времена, мы будем играть более жестко, и я смогу сосредоточиться на своей игре. Остальным ребятам я тоже желаю найти себя, потому что мы уже давненько этого ждем.



Времена меняются: у большинства команд все игроки «горячие», и редко кто-то имеет рейтинги ниже 0,8 на LAN, но у нас есть проблема с некоторыми членами команды — они не могут преодолеть планку в 1,0 и выйти в плюс. Надеюсь, что опыт, полученный парнями за 17 лет игры в CS, наконец-то выйдет на поверхность. И надеюсь, что NEO достаточно отдохнул от роли игрового лидера, полгода уже прошло».



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