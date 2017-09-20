Игорь Есмантович: Решили дать возможность некоторым ребятам почувствовать себя лидерами в клубе ВХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал отправку пятерых игроков в фарм-клуб команды.

- Макеев, Кузьменко, Светлаков, Окулов и Карнаухов действительно проведут несколько матчей со «Звездой» на выезде. Это решение исключительно тренерского штаба клуба. Чтобы мы могли задействовать всех хоккеистов, которые есть в основном составе, мы решили дать возможность некоторым ребятам почувствовать себя лидерами в клубе ВХЛ. Чтобы они поиграли, провели три матча и вернулись в команду. Параллельно мы играем с «Йокеритом» и «Слованом», после чего ребята вернутся в команду и будут так же работать, - передает слова Есмантовича «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что ЦСКА отправил пятерых игроков в фарм-клуб – чеховскую «Звезду» (ВХЛ). Завтра в городе Учалы против «Горняка» могут сыграть защитник Никита Макеев, форварды Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков и Константин Окулов.