ВФСО «Динамо»: Вопрос о возможной отставке Калитвинцева в настоящее время не стоит

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» на своей странице в Facebook прокомментировало информацию о возможной отставке Юрия Калитвинцева с поста главного тренера ФК «Динамо» (Москва).

«В связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации слухами о возможной скорой отставке главного тренера Футбольного клуба «Динамо» (Москва) Ю.Н. Калитвинцева ВФСО «Динамо» как собственник клуба считает необходимым заявить, что данный вопрос в настоящее время не стоит. По словам Председателя ВФСО «Динамо» Владимира Стржалковского, эти слухи раздуваются теми, кто заинтересован в нагнетании нервозной обстановки в коллективе клуба и, как следствие, в нестабильных спортивных результатах футбольной команды. В случае если такого рода слухи генерируются кем-либо из персонала клуба, виновные будут подвергнуты взысканиям», - говорится в заявлении.