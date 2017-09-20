Агент Ягра: Про «Нефтехимик» только читал в российской прессе

Ярослав Зидек, агент нападающего Яромира Ягра, прокомментировал информацию о переговорах с клубами КХЛ.

- Я ни с кем никаких переговоров не веду. Про «Нефтехимик» только читал в российской прессе, - передает слова Зидека «Матч ТВ».

Ранее стало известно об интересе к чешскому нападающему со стороны «Нефтехимика».

В прошедшем сезоне 45-летний Яромир Ягр провел 82 матча за «Флориду» и набрал 46 (16+30) очков. До этого была информация о его переговорах с «Калгари», но контракта с клубом НХЛ у него пока нет.