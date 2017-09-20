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Призер Паралимпиады в Лондоне: Наша медаль в эстафете была неправильной, я не хочу ее больше

Источник:  BBCКомментарии

Серебряный призер Паралимпийских игр в Лондоне на дистанции 200 метров в классе T37 Бетани Вудворд объяснила, почему отказалась от своей медали за третье место Игр-2012 в эстафете 4x100 метров.

По мнению 24-летней британки, включение в состав одной из спортсменок, дало команде Великобритании несправедливое преимущество.

«Я расстроена до глубины души, – приводит BBC слова Вудворд. – Я чувствую, что медаль, которую мы выиграли, была неправильной. Я не хочу ее больше, чтобы уйти с чистой совестью.

Дело не в мировых рекордах и золотых медалях. Паралимпийский спорт – это спорт людей с ограниченными возможностями и вопрос того, как они преодолевают себя.

Отказ от этой медалью означает, что я останусь с теми медалями, которые выиграла своими силами, со своим церебральным параличом.

В Лондоне не было никого в моей классификации, кто, по моему мнению, не должен был там выступать. Но потом вдруг люди стали приходить как снежный ком. И ничего не остается сделать, как спросить: «Постойте, это правильно?».

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) расследует около десяти случаев махинаций с классификациями среди спортсменов из разных стран. По информации BBC,  британские паралимпийцы делали себе операции по уменьшению конечностей ради того, чтобы соревноваться с атлетами, не имеющими рук и ног.

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