Виталий Мутко: Нас удовлетворяет спрос на билеты ЧМ-2018, больше 30% - иностранные болельщики

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о темпах поступления заявок на билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года.

- Нас удовлетворяет спрос на билеты, больше 30% - иностранные болельщики. При этом на финал и матч открытия количество заявок превысило вместимость арены. Интерес большой, и я думаю, что он будет увеличиваться по мере отбора команд после ключевых игр. Интерес еще больше поднимется. Надеюсь, что все арены будут забиты до отказа, - передает слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, что чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.