«Шинник» разгромил «Урал» в Кубке России
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Шинник» дома обыграл «Урал» (3:0) в 1/16 финала Кубка России.
У хозяев поля отличились Алмаз Фатихов (8-я минута), Никита Безлихонтов (44-я) и Сергей Крамаренко (56-я).
В следующей стадии ярославцы 25 октября сыграют с победителем пары «Олимпиец» - «Уфа».
Матч
Голы
Фатихов 8 (1:0). Безлихотнов 44 (2:0). Крамаренко 56 (3:0).
Судья:
Игорь Панин (Россия)
Место и дата
20 сентября 15:00, Урожай, Онлайн-трансляция
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