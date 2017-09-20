«Шинник» разгромил «Урал» в Кубке России

Да что ж такое. «Краснодар» вылетел из Кубка России вслед за Лигой Европы

«Краснодар» проиграл «Томи» в матче 1/16 финала Кубка России. О ярком вылете «быков» из очередного турнира – в репортаже «Советского спорта»