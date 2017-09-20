Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник3 : 0Урал
Футбол  Авангард Курск0 : 0ЦСКА
Футбол  Кубань- : -Спартак
Футбол  Томь2 : 1Краснодар
Футбол  Спартак-Нальчик- : -Динамо
Хоккей  Слован- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Шинник» разгромил «Урал» в Кубке России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Шинник» дома обыграл «Урал» (3:0) в 1/16 финала Кубка России.

У хозяев поля отличились Алмаз Фатихов (8-я минута), Никита Безлихонтов (44-я) и Сергей Крамаренко (56-я).

В следующей стадии ярославцы 25 октября сыграют с победителем пары «Олимпиец» - «Уфа».

Матч

Шинник - Урал - 3:0 (2:0)

Голы

Фатихов 8 (1:0). Безлихотнов 44 (2:0). Крамаренко 56 (3:0).

Судья:

Игорь Панин (Россия)

Место и дата

20 сентября 15:00, Урожай, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Тамбов» вырвал победу у «Арсенала» и вышел в 1/8 финала Кубка России«Тамбов» выиграл у «Арсенала» в матче 1/8 финала Кубка России на стадионе «Спартак» в Тамбове.Да что ж такое. «Краснодар» вылетел из Кубка России вслед за Лигой ЕвропыДа что ж такое. «Краснодар» вылетел из Кубка России вслед за Лигой Европы«Краснодар» проиграл «Томи» в матче 1/16 финала Кубка России. О ярком вылете «быков» из очередного турнира – в репортаже «Советского спорта»«Авангард» – ЦСКА. ОнлайнВ матче 1/16 финала Кубка России по футболу курский «Авангард» сыграет с московским ЦСКА.«Рубин» вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв «Оренбург»«Оренбург» дома уступил «Рубину» (0:2) в 1/16 финала Кубка России.«Томь» выбила «Краснодар» из розыгрыша Кубка РоссииФутболисты «Томи» на своем поле переиграли «Краснодар» в матче 1/16 финала Кубка России.
Олимпиада
Призер Паралимпиады в Лондоне: Наша медаль в эстафете была неправильной, я не хочу ее больше
Футбол
ВФСО «Динамо»: Вопрос о возможной отставке Калитвинцева в настоящее время не стоит
Футбол
«Реал» объявил о договоренности с Бензема по новому контракту
Олимпиада
Олеся Владыкина: Возможно, из-за расследования МПК Россия перестанет быть частью непонятного скандала
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Шинник
Шинниккалендарьстатистика
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости