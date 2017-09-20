«Спартак» расторг контракт с Толпеко

«Спартак» расторг контракт с форвардом Денисом Толпеко, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

«Денис Толпеко покидает «Спартак», контракт с 32-летним форвардом расторгнут по соглашению сторон. В воскресенье игрок был помещен клубом в список отказов. «Спартак» благодарит Дениса за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», - говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что Толпеко летом заключил однолетний контракт со «Спартаком». В четырех матчах в текущем сезоне форвард отметился одной голевой передачей.