«Спартак» расторг контракт с Толпеко
Источник: ХК «Спартак»Комментарии
«Спартак» расторг контракт с форвардом Денисом Толпеко, сообщается на официальном сайте «красно-белых».
«Денис Толпеко покидает «Спартак», контракт с 32-летним форвардом расторгнут по соглашению сторон. В воскресенье игрок был помещен клубом в список отказов. «Спартак» благодарит Дениса за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», - говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.
Напомним, что Толпеко летом заключил однолетний контракт со «Спартаком». В четырех матчах в текущем сезоне форвард отметился одной голевой передачей.
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