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Немец Ланге утвержден на должности главного тренера женской сборной России

Источник:  РФБКомментарии

Главный тренер УГМК Олаф Ланге назначен главным тренером женской сборной России. Такое решение принято в среду на заседании исполкома Российской федерации баскетбола, сообщает официальный сайт организации.

45-летний немецкий специалист работает в УГМК с 2012 года. Он дважды привел команду к победе в Евролиге (2013, 2016) и четыре раза – в чемпионате России (2013, 2014, 2015, 2016). Ранее Ланге работал в Германии, Испании, США и Австралии.

Напомним, в июне сборная России заняла девятое место на Евробаскете в Чехии, после чего в отставку был отправлен главный тренер команды Александр Васин.

Кроме того, на исполкоме РФБ были утверждены кандидатуры старших тренеров женских резервных команд. Молодежную сборную (U20) возглавил Александр Ковалев, под руководством которого команда (U19) выиграла чемпионат мира. А Елена Александрова стала старшим тренером сборной России (U16).

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