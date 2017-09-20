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«Волгарь» - «Ростов»: Макеев дебютирует за желто-синих

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Защитник «Ростова» Евгений Макееев впервые сыграет за донской клуб.

Это стало известно после того, как появился состав донского клуба на матч 1/16 Кубка Росси против «Волгаря».

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Майер, Байрамян, Макеев, Гацкан, Думбия, Зуев, Бухаров

Запасные: Абаев, Гошев, Устинов, Киреев, Могилевец, Кинтеро, Ионов, Дядюн, Шомуродов

Напомним, что игра «Волгарь» - «Ростов» начнется сегодня в 18:00.

Хозяева занимают пятое место в ФНЛ, ростовчане расположились на пятой строчке турнирной таблицы РФПЛ.

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