«Волгарь» - «Ростов»: Макеев дебютирует за желто-синих

Это стало известно после того, как появился состав донского клуба на матч 1/16 Кубка Росси против «Волгаря».

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Майер, Байрамян, Макеев, Гацкан, Думбия, Зуев, Бухаров

Запасные: Абаев, Гошев, Устинов, Киреев, Могилевец, Кинтеро, Ионов, Дядюн, Шомуродов

Напомним, что игра «Волгарь» - «Ростов» начнется сегодня в 18:00.

Хозяева занимают пятое место в ФНЛ, ростовчане расположились на пятой строчке турнирной таблицы РФПЛ.