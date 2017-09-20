Денис Баранцев: Надеюсь, наша черная полоса закончилась

Защитник «Торпедо» Денис Баранцев дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (3:1).

- Наконец-то, наша черная полоса закончилась. По крайней мере после матча с «Куньлунем» хочется на это надеяться. Ребята очень старались, бились друг за друга и сумели переломить ход игры.



- Как полагаете, с чем связана длительная голевая «засуха»?

- Даже не знаю. Возможно, где-то не везло, в чем-то недорабатывали... Хотя очень старались как можно скорее прервать эту «засуху».



- На горизонте - «Амур» и «Адмирал». Что скажете о ближайших соперниках?

- Обе команды способны преподнести сюрпризы. Например, недавно очки у ЦСКА отобрали... Ближайший матч у нас через три дня. Так что отдохнем, подготовимся и с новыми силами бросимся в бой. Постараемся порадовать своих болельщиков.