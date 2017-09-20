Денис Баранцев: Надеюсь, наша черная полоса закончилась
Защитник «Торпедо» Денис Баранцев дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (3:1).
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Наконец-то, наша черная полоса закончилась. По крайней мере после матча с
«Куньлунем» хочется на это надеяться. Ребята очень старались, бились друг за
друга и сумели переломить ход игры.
- Как полагаете, с чем связана длительная голевая «засуха»?
- Даже не знаю. Возможно, где-то не везло, в чем-то недорабатывали... Хотя очень старались как можно скорее прервать эту «засуху».
- На горизонте - «Амур» и «Адмирал». Что скажете о ближайших соперниках?
- Обе команды способны преподнести сюрпризы. Например, недавно очки у ЦСКА отобрали... Ближайший матч у нас через три дня. Так что отдохнем, подготовимся и с новыми силами бросимся в бой. Постараемся порадовать своих болельщиков.
Матч
Торпедо - Куньлунь Ред Стар - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Голы:
Турессон (Ярвинен, Дефацио), 16:00 (0:1). Мозер (Жуков, Ураков), 52:57 (1:1). Галузин (Паршин, Кундратек), 56:35 (2:1). Даугавиньш (Кундратек), 59:43 (3:1 - бол.).
Место и дата
19 сентября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция