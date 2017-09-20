«Томь» выбила «Краснодар» из розыгрыша Кубка России

Футболисты «Томи» на своем поле переиграли «Краснодар» в матче 1/16 финала Кубка России.

Встреча прошла на поле стадиона «Труд» в Томске завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Валерия Петракова. У томичей забитые мячи на счету Павла Деобальда и Александра Соболева. У краснодарцев голом отметился Павел Мамаев, реализовав 11-метровый удар.

В 1/8 финала «Томь» встретится с победителем встречи между «Тюменью» и «Тосно», которая начнется в 17:00 по московскому времени.