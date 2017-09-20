«Томь» выбила «Краснодар» из розыгрыша Кубка России
Футболисты «Томи» на своем поле переиграли «Краснодар» в матче 1/16 финала Кубка России.
Встреча прошла на поле стадиона «Труд» в Томске завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Валерия Петракова. У томичей забитые мячи на счету Павла Деобальда и Александра Соболева. У краснодарцев голом отметился Павел Мамаев, реализовав 11-метровый удар.
В 1/8 финала «Томь» встретится с победителем встречи между «Тюменью» и «Тосно», которая начнется в 17:00 по московскому времени.
Матч
Голы
Деобальд 24 (1:0). Мамаев 31 (1:1 - пен.). Соболев 44 (2:1).
Состав
Томь: Шафинский, Иванов, Микуцкис, Гирдвайнис, Пульич, Гвинейский (Большунов, 73), Войдель, Деобальд (Кудряшов, 81), Померко, Соболев, Сасин
Краснодар: Адамов, Мартынович, Рамирес, Янбаев (Подберёзкин, 46), Грицаенко, Каборе, Жоаозиньо, Ристич (Окриашвили, 46), Мамаев, Лаборде (Иван, 59), Вандерсон
Предупреждения:
Гирдвайнис, 30; Соболев, 30; Гвинейский, 72; Кудряшов, 86 - Каборе, 62; Окриашвили, 87
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
20 сентября 15:00, Труд, Текстовая трансляция