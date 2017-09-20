Президент ФИБА-Европа: Все полуфиналисты Евробаскета были достойны победы
Президент ФИБА-Европа
Тургай Демирель подвел итоги Евробаскета-2017, который завершился в воскресенье
в Стамбуле.
«Это был очень увлекательный турнир, который подарил зрителям много зрелищных игр и неожиданных результатов, – приводят «Известия» слова Демиреля. – Словения впервые в истории завоевала медали Евробаскета, с чем я ее поздравляю. Все полуфиналисты были достойны победы, в этих командах собраны звезды не только европейского, но и мирового баскетбола. С каждым Евробаскетом уровень игры становится все выше и выше. У этого турнира – большое будущее».
Напомним, в финале Словения нанесла поражение Сербии (93:85), а в матче за третье место Испания с таким же счетом обыграла Россию.
Евробаскет-2017 проходил в четырех странах – Финляндии,
Израиле, Румынии и Турции. Все матчи плей-офф состоялись в Стамбуле.