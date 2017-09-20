Президент ФИБА-Европа: Все полуфиналисты Евробаскета были достойны победы

Президент ФИБА-Европа Тургай Демирель подвел итоги Евробаскета-2017, который завершился в воскресенье в Стамбуле.

«Это был очень увлекательный турнир, который подарил зрителям много зрелищных игр и неожиданных результатов, – приводят «Известия» слова Демиреля. – Словения впервые в истории завоевала медали Евробаскета, с чем я ее поздравляю. Все полуфиналисты были достойны победы, в этих командах собраны звезды не только европейского, но и мирового баскетбола. С каждым Евробаскетом уровень игры становится все выше и выше. У этого турнира – большое будущее».

Напомним, в финале Словения нанесла поражение Сербии (93:85), а в матче за третье место Испания с таким же счетом обыграла Россию.

Евробаскет-2017 проходил в четырех странах – Финляндии, Израиле, Румынии и Турции. Все матчи плей-офф состоялись в Стамбуле.