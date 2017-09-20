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Обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу сдался правоохранителям

Источник:  РИА «Новости»Комментарии

Анар Алияр-оглы Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сам сдался правоохранительным органам.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Хабаровскому краю, Аллахверанов спустя месяц после трагедии сам явился в следственный комитет.

Напомним, что чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев погиб 20 августа во время драки в Хабаровске.

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