Обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу сдался правоохранителям

Анар Алияр-оглы Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сам сдался правоохранительным органам.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Хабаровскому краю, Аллахверанов спустя месяц после трагедии сам явился в следственный комитет.

Напомним, что чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев погиб 20 августа во время драки в Хабаровске.