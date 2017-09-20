«Тамбов» вырвал победу у «Арсенала» и вышел в 1/8 финала Кубка России
«Тамбов» выиграл у «Арсенала»
в матче 1/8 финала Кубка России на стадионе «Спартак» в Тамбове.
Единственный гол на 90-й минуте матча забил полузащитник Алексей Скворцов. «Авангард» стал четвертым клубом ФНЛ, вышедшим в следующий круг турнира. Ранее побед добились «Луч-Энергия», «Шинник» и «Томь».
В еще одном матче «Рубин» нанес поражение «Оренбургу» и пока остается единственным клубом РФПЛ в 1/8 финала.
Следующим соперником «Тамбова» в Кубке России станет победитель матча «Авангард» (Курск) – ЦСКА.
Добавим, что «Тамбов» занимает четвертое место в ФНЛ, отставая на восемь очков от лидирующих «Енисей» и «Крыльев Советов».
Кубок России
1/16 финала
Матч
Голы
Скворцов 90 (1:0).
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
20 сентября 15:00, Спартак, Онлайн-трансляция
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