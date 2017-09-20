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«Тамбов» вырвал победу у «Арсенала» и вышел в 1/8 финала Кубка России

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«Тамбов» выиграл у «Арсенала» в матче 1/8 финала Кубка России на стадионе «Спартак» в Тамбове.

Единственный гол на 90-й минуте матча забил полузащитник Алексей Скворцов. «Авангард» стал четвертым клубом ФНЛ, вышедшим в следующий круг турнира. Ранее побед добились «Луч-Энергия», «Шинник» и «Томь».

В еще одном матче «Рубин» нанес поражение «Оренбургу» и пока остается единственным клубом РФПЛ в 1/8 финала.

Следующим соперником «Тамбова» в Кубке России станет победитель матча «Авангард» (Курск) – ЦСКА.

Добавим, что «Тамбов» занимает четвертое место в ФНЛ, отставая на восемь очков от лидирующих «Енисей» и «Крыльев Советов».

Кубок России

1/16 финала

Матч

Тамбов - Арсенал - 1:0 (0:0)

Голы

Скворцов 90 (1:0).

Судья:

Николай Волошин (Россия)

Место и дата

20 сентября 15:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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