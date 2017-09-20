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Наставник сборной Эстонии Крецу вошел в тренерский штаб «Белогорья»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер сборной Эстонии Георге Крецу пополнил тренерский штаб «Белогорья», сообщает «БИЗНЕС Online».

Ожидается, что 49-летний румынский специалист станет первым помощником главного тренера российского клуба Геннадия Шипулина

Крецу в начале 2000-х годов трижды выигрывал чемпионат Австрии с венским клубом «Хот Воллейс», а также возглавлял итальянские команды серии А2 «Бассано» и «Масса», польские команды «Ольштын» и «Купрум».

С 2014 года Крецу возглавляет сборную Эстонии, которая на недавнем чемпионате Европы не смогла выйти из группы.

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