Алексей Терещенко: Рад, что остался в родном клубе, я очень хотел выступать за «Динамо»

Нападающий Алексей Терещенко прокомментировал подписание контракта с московским «Динамо».

- Очень рад, что остался в своем родном клубе. Как я и говорил ранее, я очень хотел выступать за «Динамо», приносить пользу клубу. Состояние отличное. Жду не дождусь, когда смогу выйти на лед в официальных матчах.

С чем связано столь позднее подписание контракта? Прежде всего с моей старой травмой, после которой я перенес операцию и долго восстанавливался. Сейчас я полностью готов. Надеюсь, уже в Новосибирске смогу принять участие в матче, — цитирует Терещенко пресс-служба московского клуба.

Напомним, что в конце прошло сезона форвард получил тяжелую травму и после длительного восстановления в минувший вторник, 19 сентября, заключил новый контракт с московским «Динамо».