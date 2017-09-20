Владимир Воробьев: Многим молодым игрокам есть, чему учится у Терещенко

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев прокомментировал подписание контракта с Алексеем Терещенко.

- Мы очень рады, что Леша Терещенко с нами. Это большой профессионал и мастер. Период реабилитации позади, и уже в ближайших играх он принесет пользу команде. Многим молодым игрокам есть, чему учится у такого опытного игрока, — цитирует Воробьева пресс-служба московского клуба.

Напомним, что в конце прошло сезона форвард получил тяжелую травму и после длительного восстановления в минувший вторник, 19 сентября, заключил новый контракт с московским «Динамо».