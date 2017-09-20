Курбан Бердыев: Джанаев для первого раза сыграл неплохо
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.
- Как и
предполагалось, это была тяжелая кубковая игра. У «Оренбурга» много опытный
игроков. Слава Богу, что победили.
- Как оцените дебют Джанаева? Какие у него перспективы выступления в
чемпионате?
- Посмотрим, для первого раза неплохо. Были определенные ошибки.
- Сорокин забил победный гол. Какие
перспективы у него? У него заканчивался контракт...
- Мы продлили с ним контракт, и он наш. Надеемся, что Егор и дальше будет прогрессировать, если не будет из простого сложное придумывать.
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