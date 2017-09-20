Курбан Бердыев: Джанаев для первого раза сыграл неплохо

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.

- Как и предполагалось, это была тяжелая кубковая игра. У «Оренбурга» много опытный игроков. Слава Богу, что победили.



- Как оцените дебют Джанаева? Какие у него перспективы выступления в чемпионате?

- Посмотрим, для первого раза неплохо. Были определенные ошибки.



- Сорокин забил победный гол. Какие перспективы у него? У него заканчивался контракт...

- Мы продлили с ним контракт, и он наш. Надеемся, что Егор и дальше будет прогрессировать, если не будет из простого сложное придумывать.