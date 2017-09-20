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Курбан Бердыев: Джанаев для первого раза сыграл неплохо

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.

- Как и предполагалось, это была тяжелая кубковая игра. У «Оренбурга» много опытный игроков. Слава Богу, что победили.

- Как оцените дебют Джанаева? Какие у него перспективы выступления в чемпионате?
- Посмотрим, для первого раза неплохо. Были определенные ошибки.

-  Сорокин забил победный гол. Какие перспективы у него? У него заканчивался контракт...
- Мы продлили с ним контракт, и он наш. Надеемся, что Егор и дальше будет прогрессировать, если не будет из простого сложное придумывать.

Матч

Оренбург - Рубин - 0:2 (0:1)

Голы

Сорокин 29 (0:1). Лестьенн 90 (0:2).

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

20 сентября 15:00, Газовик, Онлайн-трансляция

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