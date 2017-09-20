Свен Ульрайх: Я доволен тем, что отыграл «на ноль»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх подвел итоги матча пятого тура бундеслиги с «Шальке» (3:0) на «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене.

«Я доволен тем, что отыграл «на ноль», а команда набрала три очка, – приводит слова Ульрайха официальный сайт «Баварии». – Играть с «Шальке» в гостях всегда непросто, но мы отлично сработали. Порой пришлось нелегко. «Шальке» показывал хорошую игру, оказывая на нас давление.

Мы совершили несколько простых ошибок при выходе из обороны. Особенно во втором тайме, когда соперник создал несколько моментов у наших ворот. Нам нужно прибавить в этом отношении.

В то же время мы организовывали хорошие атаки и забили голы. Парни все сделали отлично, поэтому наша победа заслуженная».

Напомним, 29-летний Ульрайх вернулся в основной состав «Баварии» из-за травмы Мануэля Нойера, который выбыл из-за травмы до января.