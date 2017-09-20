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Президент УЕФА: Важно, чтобы более скромные команды и дальше могли бороться в лиге больших

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил о необходимости сокращения расстояние между большими и малыми клубами в европейском футболе.

- Важно, чтобы более скромные команды и дальше могли бороться в лиге больших и чтобы все могли мечтать. Это отличает футбол, в этом его магия. Мы должны защищать его, пока не поздно. Но у нас должно быть право действовать таким образом.

Потолки зарплат, налоги на роскошь, ограничения заявок, эволюция финансового «фэйр-плей», реформы трансферной системы, создание центра анализа для контроля финансовых потоков, ограничения на комиссионные выплаты агентам, введение налогов солидарности на трансферы, которые будут использоваться для поддержки массового и женского футбола, ограничения на аренды, запрет на комбинированное владение клубами, ужесточение правил о собственных воспитанниках. Мы открыты для каждого, для любых реформ, которые пойдут на благо футбола.

У нас много идей, и мы преданы своему делу. Мы просто ждем зеленого света от тех, кто публично критикует нынешнюю ситуацию, но пока не дал нам возможности исправить ее. Я уверен, скоро она изменится. Стремление есть... Теперь мы должны реализовать его. Могу заверить вас, что твердо намерен сделать это. Идея создать идеальный баланс была не просто девизом моей предвыборной кампании. Это по-прежнему моя и ваша цель, - передает слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

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