Артур Малоян: С «Ахматом» будем играть в атакующий и комбинационный футбол
Источник: ФК «Енисей»Комментарии
Нападающий «Енисея» Артур Малоян поделился ожиданиями от встречи с «Ахматом» в 1/16 финала Кубка России, которая пройдет в четверг.
- К этому непростому поединку мы подходим в хорошем состоянии, как физическом, так и моральном. Готовимся в обычном режиме, как и к любой другой игре. Ничего сверхъестественного в матче с командой премьер-лиги нет.
- Уже в это
воскресенье игра с «Крыльями Советов», будете беречь силы?
- Мы выкладываемся по полной всегда - кубок это или чемпионат. Эта игра не исключение. Если мы сыграем так, как мы умеем, то у нас есть все шансы на победу. Мы будем играть в атакующий и комбинационный футбол, как и всегда. Мы не боимся соперника.
Матч
Место и дата
21 сентября 15:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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