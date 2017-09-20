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Артур Малоян: С «Ахматом» будем играть в атакующий и комбинационный футбол

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Нападающий «Енисея» Артур Малоян поделился ожиданиями от встречи с «Ахматом» в 1/16 финала Кубка России, которая пройдет в четверг.

- К этому непростому поединку мы подходим в хорошем состоянии, как физическом, так и моральном. Готовимся в обычном режиме, как и к любой другой игре. Ничего сверхъестественного в матче с командой премьер-лиги нет.

- Уже в это воскресенье игра с «Крыльями Советов», будете беречь силы?
- Мы выкладываемся по полной всегда - кубок это или чемпионат. Эта игра не исключение. Если мы сыграем так, как мы умеем, то у нас есть все шансы на победу. Мы будем играть в атакующий и комбинационный футбол, как и всегда. Мы не боимся соперника.

Матч

Енисей - Ахмат

Место и дата

21 сентября 15:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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