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«Югра» подписала Витасека

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Защитник Ондржей Витасек продолжит карьеру в «Югре», сообщает официальный сайт клуба.

С 2011 года 27-летний игрок обороны выступал в Чехии за «Либерец». В 2016 году вместе с «белыми тиграми» Витасек стал чемпионом Чехии, а весной этого года дошел до финала плей-офф.

В 2014 году Витасек выступал за сборную Чехии на чемпионате мира в Минске. В прошлом сезоне он участвовал в двух этапах Евротура.

Отметим, что в десяти матчах регулярного чемпионата «Югра» набрала девять очков и занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

В четверг Витасек может дебютировать в «Югре» в матче с «Локомотивом». Защитник будет играть в команде из Ханты-Мансийска под вторым номером.

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