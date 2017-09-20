Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник3 : 0Урал
Футбол  Авангард Курск0 : 0ЦСКА
Футбол  Кубань0 : 0Спартак
Футбол  Томь2 : 1Краснодар
Футбол  Спартак-Нальчик0 : 0Динамо
Хоккей  Слован- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Буре: Не знаю, какая проблема может быть в переводе игроков в ВХЛ

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре прокомментировал отправку нескольких игроков ЦСКА в фарм-клуб команды.

- Я не знаю, какая проблема здесь может быть. У ЦСКА большая лавка, и тренер принял решение, что ребятам вместо обычных тренировок лучше получать игровую практику в фарм-клубе. Ситуация обычная: если ты подписал контракт, значит, ты принадлежишь клубу. И дальше есть тренеры и менеджеры, которые принимают решение, где ты будешь играть.

Может быть, это уровень чуть ниже, но все равно игровая практика, - передает слова Буре «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что ЦСКА отправил пятерых игроков в фарм-клуб – чеховскую «Звезду» (ВХЛ). Завтра в городе Учалы против «Горняка» могут сыграть защитник Никита Макеев, форварды Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков и Константин Окулов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Мозер: В матче с «Куньлунем» отработали на сто процентовНападающий «Торпедо» Евгений Мозер прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.«Югра» подписала ВитасекаЗащитник Ондржей Витасек продолжит карьеру в «Югре», сообщает официальный сайт клуба.Владимир Воробьев: Многим молодым игрокам есть, чему учится у ТерещенкоГлавный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев прокомментировал подписание контракта с Алексеем Терещенко.Алексей Терещенко: Рад, что остался в родном клубе, я очень хотел выступать за «Динамо»Нападающий Алексей Терещенко прокомментировал подписание контракта с московским «Динамо».Денис Баранцев: Надеюсь, наша черная полоса закончиласьЗащитник «Торпедо» Денис Баранцев дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (3:1).
Футбол
Президент УЕФА: Важно, чтобы более скромные команды и дальше могли бороться в лиге больших
Футбол
Курбан Бердыев: Джанаев для первого раза сыграл неплохо
Футбол
«Тамбов» вырвал победу у «Арсенала» и вышел в 1/8 финала Кубка России
Футбол
«Рубин» вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв «Оренбург»
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Звезда
Звездакалендарьстатистика
Павел Буре
Павел Буревсе новости
ВХЛ
ВХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости