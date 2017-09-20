Павел Буре: Не знаю, какая проблема может быть в переводе игроков в ВХЛ

Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре прокомментировал отправку нескольких игроков ЦСКА в фарм-клуб команды.

- Я не знаю, какая проблема здесь может быть. У ЦСКА большая лавка, и тренер принял решение, что ребятам вместо обычных тренировок лучше получать игровую практику в фарм-клубе. Ситуация обычная: если ты подписал контракт, значит, ты принадлежишь клубу. И дальше есть тренеры и менеджеры, которые принимают решение, где ты будешь играть.

Может быть, это уровень чуть ниже, но все равно игровая практика, - передает слова Буре «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что ЦСКА отправил пятерых игроков в фарм-клуб – чеховскую «Звезду» (ВХЛ). Завтра в городе Учалы против «Горняка» могут сыграть защитник Никита Макеев, форварды Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков и Константин Окулов.