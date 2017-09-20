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«Кубань» – «Спартак». Промес, Джано и Таски выйдут в стартовом составе

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал состав команды на матч 1/16 финала Кубка России с «Кубанью».

«Спартак»:

Селихов – Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров – Пашалич, Фернандо, Самедов, Джано, Промес – Луис Адриано.

Запасные: Максименко – Петкович, Боккетти, Щербаков, Кутепов – Бакаев, Самсонов, Пантелеев, Попов – Сакала, Роша.

Таким образом, Каррера произвел пять перестановок в стартовом составе по сравнению с матчем десятого тура премьер-лиги с «Тосно».

Матч «Кубань» – «Спартак» пройдет 20 сентября на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Начало – 19:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Кубань - Спартак - 0:0

1-й тайм

Состав

Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён, Алейник, Обухов, Гогниев

Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес, Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо, Адриано

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция

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