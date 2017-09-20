«Кубань» – «Спартак». Промес, Джано и Таски выйдут в стартовом составе
Главный тренер «Спартака»
Массимо Каррера назвал состав команды на матч 1/16 финала Кубка России с «Кубанью».
«Спартак»:
Селихов – Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров – Пашалич, Фернандо, Самедов, Джано, Промес – Луис Адриано.
Запасные: Максименко – Петкович, Боккетти, Щербаков, Кутепов – Бакаев, Самсонов, Пантелеев, Попов – Сакала, Роша.
Таким образом, Каррера произвел пять перестановок в стартовом составе по сравнению с матчем десятого тура премьер-лиги с «Тосно».
Матч «Кубань» – «Спартак» пройдет 20 сентября на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Начало – 19:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Состав
Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён, Алейник, Обухов, Гогниев
Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес, Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо, Адриано
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция