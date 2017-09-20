«Кубань» – «Спартак». Промес, Джано и Таски выйдут в стартовом составе

В матче 1/16 финала Кубка России по футболу краснодарская «Кубань» сыграет с московским «Спартаком».

«Кубань» – «Спартак». Онлайн В матче 1/16 финала Кубка России по футболу краснодарская «Кубань» сыграет с московским «Спартаком».

В матче 1/16 финала Кубка России по футболу «Спартак-Нальчик» сыграет с московским «Динамо».

«Спартак-Нальчик» – «Динамо» (Москва). Онлайн В матче 1/16 финала Кубка России по футболу «Спартак-Нальчик» сыграет с московским «Динамо».

На тренировочных сборах футболистов накрыло облако выбросов с месторождения компании «Газпром Нефть».

«Газовик» проиграл из-за загазованности? На тренировочных сборах футболистов накрыло облако выбросов с месторождения компании «Газпром Нефть».

Курбан Бердыев дал шанс некоторым резервистам, а «Рубин» на классе прошел «Оренбург»

Запас прочности в эконом-режиме. Как «Рубин» обыграл «Оренбург»

Запас прочности в эконом-режиме. Как «Рубин» обыграл «Оренбург» Курбан Бердыев дал шанс некоторым резервистам, а «Рубин» на классе прошел «Оренбург»