ЦСКА вылетел из Кубка России, уступив в дополнительное время «Авангарду»
Курский «Авангард» дома обыграл ЦСКА (0:0, 1:0 - доп.вр.) в 1/16 финала Кубка России.
Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Во втором дополнительном тайме главный судья назначил пенальти в ворота гостей, определив игру рукой в своей штрафной у Кирилла Набабкина. Удар Дмитрия Коробова с одиннадцатиметровой отметки был точен.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Куряне впервые вышли в эту стадию турнира. В 1/8 финала они 25 октября сыграют с «Тамбовом», который ранее сегодня взял верх над «Арсеналом» (1:0).
Матч
Голы
Коробов 114 (1:0 - пен.).
Состав
Авангард: Саутин, Концедалов, Дашаев, Никитин, Багаев, Войнов Д. (Митасов, 46, Болов, 117), Альшин (Синяев, 77), Нетфуллин, Коробов, Гурфов, Аппаев
ЦСКА: Помазун, Набабкин, Васин, Гордюшенко (Головин, 94), Кучаев, Хосонов, Натхо, Миланов, Олейников (Тикнизян, 69), Чалов, Оланаре
Предупреждения:
Саутин, 116 - Кучаев, 73; Натхо, 90; Набабкин, 114
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
20 сентября 17:00, Трудовые резервы, Текстовая трансляция