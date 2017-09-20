ЦСКА вылетел из Кубка России, уступив в дополнительное время «Авангарду»

Курский «Авангард» дома обыграл ЦСКА (0:0, 1:0 - доп.вр.) в 1/16 финала Кубка России.



Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Во втором дополнительном тайме главный судья назначил пенальти в ворота гостей, определив игру рукой в своей штрафной у Кирилла Набабкина. Удар Дмитрия Коробова с одиннадцатиметровой отметки был точен.



«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Куряне впервые вышли в эту стадию турнира. В 1/8 финала они 25 октября сыграют с «Тамбовом», который ранее сегодня взял верх над «Арсеналом» (1:0).