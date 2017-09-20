Борна Чорич: В Петербурге отличная арена. Жаль, что уже пора уезжать

Хорватский теннисист Борна Чорич поделился впечатлениями от поражения в матче с Яном-Леннардом Штруффом (6:3, 2:6, 4:6).



- Мне очень понравилось в Петербурге. Приехал сюда в четверг днем, у меня было много времени, чтобы погулять по городу перед турниром. Здесь отличная арена, отличный отель. Жаль, что уже пора уезжать.

- Вы стреляли из пушки Петропавловской крепости. Как все прошло?

- Никогда раньше не стрелял из пушки! Все прошло отлично! Да и сама крепость очень красивая. Как и весь город, - приводит слова Чорича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Чорич в 1/16 финала St. Petersburg Open-2017 уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

В 1/8 финала Штруфф встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) - Томас Фаббиано (Италия).