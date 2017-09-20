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Борна Чорич: В Петербурге отличная арена. Жаль, что уже пора уезжать

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Хорватский теннисист Борна Чорич поделился впечатлениями от поражения в матче с Яном-Леннардом Штруффом (6:3, 2:6, 4:6). 

- Мне очень понравилось в Петербурге. Приехал сюда в четверг днем, у меня было много времени, чтобы погулять по городу перед турниром. Здесь отличная арена, отличный отель. Жаль, что уже пора уезжать. 

- Вы стреляли из пушки Петропавловской крепости. Как все прошло? 
- Никогда раньше не стрелял из пушки! Все прошло отлично! Да и сама крепость очень красивая. Как и весь город, - приводит слова Чорича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, Чорич в 1/16 финала St. Petersburg Open-2017 уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу со счетом 3:6, 6:2, 6:4. 

В 1/8 финала Штруфф встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) - Томас Фаббиано (Италия).

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