Юрий Максимов: Мне в свое время повезло с «Вердером», Ярмоленко - с «Боруссией»

Бывший игрок «Вердера» Юрий Максимов поделился мнением о переходе полузащитника Андрея Ярмоленко из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию».

- Ярмоленко удивил вас своим дебютом за «Боруссию»?

- Нет, я как раз ожидал подобного. Просто Андрей молодец - сразу перешел в хорошую команду, игра за которую позволяет ему самому развиваться. По собственному опыту знаю, что в сильном коллективе бундеслиги прибавляешь от игры к игре. Мне в свое время повезло с «Вердером», Ярмоленко сейчас - с «Боруссией».

- Но ведь и от самого Андрея немало зависит, ведь раньше он выступал только в чемпионате Украины…

- На этот счет у меня были небольшие сомнения. Уровень нашего внутреннего первенства и немецкого - две большие разницы. Но Ярмоленко, как я понял, давно готовился к переходу на более высокий уровень, прежде всего, требовательно относился к самому себе, что и помогло ему на старте сезона в Германии.

- Довелось слышать, что только низкий уровень соперника дортмундской команды, «Кельна», позволил Андрею Ярмоленко проявить себя столь ярко.

Что скажете?

- Такого в бундеслиге не бывает. Там нет слабых команд. В ходе поединка, конечно, события могут развиваться по-разному, но уровень игры у всех всегда высокий.