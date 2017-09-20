УЕФА: Новый стадион «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов сезона 2018/19

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет в Мадриде. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Как сообщается, финал клубного европейского турнира в следующем сезоне состоится на домашнем стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано», который открылся в сентябре этого года и рассчитан на 67 703 зрителей.

Отмечается, что финал Лиги Европы сезона 2018/19 пройдет на олимпийском стадионе в Баку, вмещающем 69 870 зрителей.

Добавим, что финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня 2019 года.