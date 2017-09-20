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«Ростов» всухую обыграл «Волгарь» в Кубке России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Волгарь» дома уступил «Ростову» (0:2) в 1/16 финала Кубка России.

У гостей отличились Александр Зуев (22-я минута) и Александр Бухаров (48-я).

В следующей стадии дончане 25 октября сыграют с победителем пары «Факел» - «Амкар».

Матч

Волгарь - Ростов - 0:2 (0:1)

Голы

Зуев 22 (0:1). Бухаров 48 (0:2).

Состав

Волгарь: Терновский, Плиев, Бердников, Григорьев, Кирисов, Газзаев Р., Болонин, Бабаев, Букия, Шалаев, Бабырь

Ростов: Песьяков, Бобен, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Зуев, Майер, Байрамян, Гацкан, Думбия, Бухаров

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

20 сентября 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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