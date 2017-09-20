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Стадион «Бешикташ» примет Суперкубок УЕФА-2019

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Матч за Суперкубок УЕФА-2019 пройдет 14 августа на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Решение провести финал Лиги Европы на стадионе «Бешикташ» было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в среду, 20 сентября.

Отметается, что Стамбул впервые примет матч за Суперкубок УЕФА. Ранее здесь проходили финалы Лиги чемпионов УЕФА (2005, «Ататюрк») и Кубка УЕФА (2009, «Шюкрю Сараджоглу»). Новый стадион «Бешикташа» открылся 11 апреля 2016 года.

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