Стадион «Бешикташ» примет Суперкубок УЕФА-2019
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Матч за Суперкубок УЕФА-2019 пройдет 14 августа на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Решение провести финал Лиги Европы на стадионе «Бешикташ» было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в среду, 20 сентября.
Отметается, что Стамбул впервые примет матч за Суперкубок УЕФА. Ранее здесь проходили финалы Лиги чемпионов УЕФА (2005, «Ататюрк») и Кубка УЕФА (2009, «Шюкрю Сараджоглу»). Новый стадион «Бешикташа» открылся 11 апреля 2016 года.
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