«Сочи» вырвал победу у «Трактора» в матче чемпионата КХЛ

Хоккеисты «Сочи» в гостях переиграли «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

Заброшенными шайбами у челябинской команды отметились Ник Бэйлен и Игорь Полыгалов, оформивший дубль в этой встрече. У сочинского клуба точные броски на счету Шона Коллинза, Андрея Иванова, Святослава Гребенщикова, Симона Энеруда и Евгения Лапенкова.

В следующем матче «Трактор» 22 сентября на своей площадке примет «Нефтехимик». В тот же день «Сочи» в гостях встретится с «Автомобилистом».