«Сочи» вырвал победу у «Трактора» в матче чемпионата КХЛ
Хоккеисты «Сочи» в гостях переиграли «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.
Заброшенными шайбами у челябинской команды отметились Ник Бэйлен и Игорь Полыгалов, оформивший дубль в этой встрече. У сочинского клуба точные броски на счету Шона Коллинза, Андрея Иванова, Святослава Гребенщикова, Симона Энеруда и Евгения Лапенкова.
В следующем матче «Трактор» 22 сентября на своей площадке примет «Нефтехимик». В тот же день «Сочи» в гостях встретится с «Автомобилистом».
Матч
Трактор - ХК Сочи - 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)
Голы:
Коллинс (Энеруд, Уэллман), 8:04 (0:1). Иванов (Томилин), 18:08 (0:2). Бэйлен (Щехура, Виделль), 36:40 (1:2). Полыгалов (Вишневский), 40:55 (2:2). Гребенщиков (Щитов, Падакин), 44:22 (2:3). Полыгалов (Бэйлен), 53:16 (3:3). Энеруд (Коллинс, Уэллман), 53:52 (3:4). Лапенков (Щегольков, Кузнецов), 57:53 (3:5).
Место и дата
20 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция