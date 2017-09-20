Даниил Медведев: Понимаю, что мое поведение на корте ужасно выглядит

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от поражения в матче с Томасом Фаббиано (6:7 (4), 5:7).

- После перехода с харда US Open на грунт в Кубке Дэвиса как чувствуете после возвращения на хард?

- Это непросто. Я чувствую себя нормально, но везде нужно по-разному двигаться. Только прибившись к грунту, я опять должен был играть в зале на харде. Хочется сказать, что проиграл из-за этого, но это мое шестое поражение подряд. Значит, причина не в этом.

- Скольких ракеток не досчитались?

- Двух (смеется).

- Говорят вам со стороны о вашем поведении на корте? Что-то предпринимаете, чтобы вести себя менее эмоционально?

- Я работаю во Франции с психологом. Мы понимаем, что нужно делать, чтобы я был спокоен, но пока у меня это не получается. Не знаю, честно говоря, почему. В жизни что хочешь мне говори, я никогда не выхожу из себя. Мне стыдно самому, потому что понимаю, что это ужасно выглядит. Просто ничего не могу с собой поделать, - приводит слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Медведев уступил итальянцу Томасу Фаббиано со счетом 6:7 (4), 5:7. Во втором раунде Фаббиано встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.