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Даниил Медведев: Неделя в сборной была очень продуктивной, несмотря на поражение от Венгрии

Максим Шитиков
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от выступления на Кубке Дэвиса.

- Как пережили поражение сборной в Венгрии?
- Было очень обидно. От себя и ребят могу сказать, что мы сделали все что могли. Все боролись до конца. Есть горечь от поражения, но мы все понимаем, на тот момент Фучович сыграл лучше нас всех. Хотел реабилитироваться здесь, и очень досадно, что не получилось.

- Специалисты спорят, правильно ли был сделан выбор на парный матч.
- Тяжело сказать. К одиночке на грунте я был не готов. Корт медленный, все устали после Америки. Играть два матча было бы непросто, поэтому выбор пал на меня и Костю. Мы играли неплохо, два сета проиграли на тай-брейках, где можно было бы победить, но чуть-чуть не хватило.

- Как вам работы с Игорем Куницыным и Игорем Андреевым?
- Это был очень хороший опыт, можно много почерпать из сотрудничества с ними. Особенно с Андреевым. Я с ним не был знаком, он всегда может помочь. Несмотря на поражение, сама неделя была очень продуктивной, - приводит слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».   

Напомним, сборная России уступила Венгрии и не прошла в мировую группу Кубка Дэвиса.

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