«Спартак-Нальчик» по пенальти обыграл «Динамо» и сыграет со «Спартаком» в Кубке России
«Спартак-Нальчик» дома обыграл московское «Динамо (0:0, в серии пенальти- 4:2) в 1/16 финала Кубка России.
Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0.
В серии пенальти точнее были хозяева поля - 4:2.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
На следующей стадии 25 октября нальчане сыграют с московским «Спартаком».
Матч
Спартак-Нальчик - Динамо - 0:0
Состав
Спартак-Нальчик: Шогенов, Шахтиев, Абазов, Муслуев, Лелюкаев, Миронов, Медников (Михайленко, 105), Ахриев (Машуков, 67), Паштов, Гугуев, Тлупов (Алиев, 74)
Динамо: Лещук, Шуньич (Хольмен, 46), Морозов, Цаллагов, Калугин, Ташаев, Катрич, Сапета, Зотов (Соу, 76), Вандерсон (Обольский, 46), Луценко
Предупреждения:
Лелюкаев, 55 - Цаллагов, 51; Сапета, 80; Соу, 118
Судья:
Иван Сиденков (Россия)
Место и дата
20 сентября 18:30, Спартак, Текстовая трансляция