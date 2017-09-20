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«Спартак-Нальчик» по пенальти обыграл «Динамо» и сыграет со «Спартаком» в Кубке России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак-Нальчик» дома обыграл московское «Динамо (0:0, в серии пенальти- 4:2) в 1/16 финала Кубка России.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0.

В серии пенальти точнее были хозяева поля - 4:2.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

На следующей стадии 25 октября нальчане сыграют с московским «Спартаком».

Матч

Спартак-Нальчик - Динамо - 0:0

Состав

Спартак-Нальчик: Шогенов, Шахтиев, Абазов, Муслуев, Лелюкаев, Миронов, Медников (Михайленко, 105), Ахриев (Машуков, 67), Паштов, Гугуев, Тлупов (Алиев, 74)

Динамо: Лещук, Шуньич (Хольмен, 46), Морозов, Цаллагов, Калугин, Ташаев, Катрич, Сапета, Зотов (Соу, 76), Вандерсон (Обольский, 46), Луценко

Предупреждения:

Лелюкаев, 55 - Цаллагов, 51; Сапета, 80; Соу, 118

Судья:

Иван Сиденков (Россия)

Место и дата

20 сентября 18:30, Спартак, Текстовая трансляция

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