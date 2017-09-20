КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 170 тысяч рублей по итогам матча с «Тосно»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский «Спартак» на 170 тысяч рублей за поведение болельщиков во время матча десятого тура чемпионата России против «Тосно» (2:2).

«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 36, 37 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФ за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 (Сто тысяч) рублей», - сообщается на официальном сайте РФС.