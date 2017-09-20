Владимир Быстров: Хорошо, что сыграл с «Тюменью», получил игровую практику

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров поделился впечатлениями от победы в матче Кубка России против «Тюмени» (2:1).

- Игра была равная. Хорошо, что забили два гола, потом мы играли на удержание счета. «Тюмень» - хорошая команда, билась до конца, создала нам проблемы во втором тайме. Мы довели игру до нужного результата, все хорошо.

- Какими словами напутствовали тренеры перед выходом на поле?

- Они сказали, что «давно не играл, давай, почувствуй, выходи и помогай команде».

- Как можно оценить свой дебют в игре?

- Свой дебют я не стану оценивать, это сделают наши тренеры. Хорошо, что сыграл, получил игровую практику, и надеюсь, что будет больше игрового времени на поле, - приводит слова Быстрова официальный сайт «Тосно».

Напомним, «Тосно» в матче 1/16 финала Кубка России обыграл «Тюмень» со счетом 2:1. В составе тосненцев дубль на счету Максима Палиенко, хозяева ответили точным ударом Даниила Карпова. На 60-й минуте за клуб из Ленинградской области дебютировал Владимир Быстров.

В 1/8 финала «Тосно» встретится в Петербурге с «Томью».