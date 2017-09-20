«Рома» разгромила «Беневенто» благодаря дублю Джеко и двум автоголам

«Рома» в гостях обыграла «Беневенто» (4:0) в туре чемпионата Италии.

У победителей отличился Эдин Джеко (22-я и 52-я минуты). Еще два мяча хозяева поля отправили в собственные ворота – это сделали Фабио Лучионе (35-я) и Лоренцо Венути (74-я).

Римляне с 9 очками занимают на данный момент пятое место, их сегодняшний соперник не набрал ни одного балла и замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Рома» 23 сентября примет «Удинезе», а «Беневенто» днем позже сыграет на выезде с «Кротоне».