«Рома» разгромила «Беневенто» благодаря дублю Джеко и двум автоголам
«Рома» в гостях обыграла «Беневенто» (4:0) в туре чемпионата Италии.
У победителей отличился Эдин Джеко (22-я и 52-я минуты). Еще два мяча хозяева поля отправили в собственные ворота – это сделали Фабио Лучионе (35-я) и Лоренцо Венути (74-я).
Римляне с 9 очками занимают на данный момент пятое место, их сегодняшний соперник не набрал ни одного балла и замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре «Рома» 23 сентября примет «Удинезе», а «Беневенто» днем позже сыграет на выезде с «Кротоне».
Матч
Голы
Джеко 22 (0:1). Лусиони 35 (0:2 - автогол). Джеко 52 (0:3). Венути 74 (0:4 - автогол).
Состав
Беневенто: Белец, Венути, Летизиа, Ди Кьяра, Лусиони, Чибса, Мемушай, Катальди, Кода (Арментерос, 75), Пушкаш
Рома: Алисон, Коларов, Фасио, Бруно Перес, Жуан, Гоналон, Стротман, Пеллегрини (Жерсон, 68), Ундер (Эль-Шаарави, 46), Перотти (Флоренци, 75), Джеко
Предупреждения:
Ди Кьяра, 57; Париджини, 84 - нет
Судья:
Микаэль Фаббри (Италия)
Место и дата
20 сентября 19:00, Чиро Вигорито, Онлайн-трансляция