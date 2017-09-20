Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник3 : 0Урал
Футбол  Авангард Курск1 : 0ЦСКА
Футбол  Кубань0 : 2Спартак
Футбол  Томь2 : 1Краснодар
Футбол  Спартак-Нальчик0 : 0 (4:2)Динамо
Хоккей  Слован2 : 2Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Рома» разгромила «Беневенто» благодаря дублю Джеко и двум автоголам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Рома» в гостях обыграла «Беневенто» (4:0) в туре чемпионата Италии.

У победителей отличился Эдин Джеко (22-я и 52-я минуты). Еще два мяча хозяева поля отправили в собственные ворота – это сделали Фабио Лучионе (35-я) и Лоренцо Венути (74-я).

Римляне с 9 очками занимают на данный момент пятое место, их сегодняшний соперник не набрал ни одного балла и замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Рома» 23 сентября примет «Удинезе», а «Беневенто» днем позже сыграет на выезде с «Кротоне».

Матч

Беневенто - Рома - 0:4 (0:2)

Голы

Джеко 22 (0:1). Лусиони 35 (0:2 - автогол). Джеко 52 (0:3). Венути 74 (0:4 - автогол).

Состав

Беневенто: Белец, Венути, Летизиа, Ди Кьяра, Лусиони, Чибса, Мемушай, Катальди, Кода (Арментерос, 75), Пушкаш

Рома: Алисон, Коларов, Фасио, Бруно Перес, Жуан, Гоналон, Стротман, Пеллегрини (Жерсон, 68), Ундер (Эль-Шаарави, 46), Перотти (Флоренци, 75), Джеко

Предупреждения:

Ди Кьяра, 57; Париджини, 84 - нет

Судья:

Микаэль Фаббри (Италия)

Место и дата

20 сентября 19:00, Чиро Вигорито, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ювентус» рассматривает Облака в качестве замены БуффонуГолкипер «Атлетико» Ян Облак может прийти в «Ювентус» на смену Джанлуиджи Буффону, сообщает Football Espana.«Интер» может взять в аренду бывшего полузащитника «Шахтера»Полузащитник «Цзянсу Сунин» Алекс Тейшейра может вернуться в Европу, где на него претендует «Интер». «Нерадзурри» рассматривают возможность арендовать 27-летнего бразильца в зимнее трансферное окно.Серия А. 5-й тур. «Беневенто» примет «Рому», «Лацио» – «Наполи» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей пятого тура чемпионата Италии по футболу.Юный воспитанник «Ювентуса» погиб на тренировкеФутболист детской команды туринского «Ювентуса» погиб во время тренировки в Нью-Йорке, сообщает «RT на русском» со ссылкой на Football Italia.«Болонья» и «Интер» сыграли вничьюМатч пятого тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Интером» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Футбол
«Рома» разгромила «Беневенто» благодаря дублю Джеко и двум автоголам
Футбол
Дубль Промеса принес «Спартаку» победу над «Кубанью» в 1/16 финала Кубка России
Футбол
Виктор Гончаренко: Мало сделали для того, чтобы выиграть, но потратили много сил
Футбол
КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 170 тысяч рублей по итогам матча с «Тосно»
все новости
Беневенто
Беневентокалендарьстатистика
Рома
Ромакалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости