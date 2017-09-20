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Виктор Гончаренко: Мало сделали для того, чтобы выиграть, но потратили много сил

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча 1/16 финала Кубка России против курского «Авангарда» (0:0, 0:1 доп.вр.).

- Кубковые матчи нужны, чтобы собирать полные стадионы, как сегодня в Курске. Даже старожилам тяжело вспомнить, когда он так заполнялся. По материалам, которые мы видели, понятно, что ходит мало зрителей. Понимали, что желание хозяев будет огромным, что они будут сверхмотивированны. Мы приехали, чтобы пройти дальше. Мало сделали для того, чтобы выиграть, но потратили много сил. Но мы собрали полный стадион и дали игровую практику тем, кто мало играет. Молодые футболисты попробовали взрослый футбол - в первую очередь, речь про Тикнизяна и Олейникова. Не хотелось играть дополнительное время, но это кубковый матч.

Я не выгляжу слишком огорченным? А как я должен выглядеть? Тренеру тяжело всегда отличать победу от поражения. Если выиграл, многие вещи не замечаются, а поражения отрезвляют, - цитирует специалиста официальный сайт ЦСКА.

Добавим, что «Авангард» в 1/8 финала встретится 25 октября с «Тамбовом», который ранее сегодня взял верх над «Арсеналом» (1:0).

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