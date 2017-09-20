Дубль Промеса принес «Спартаку» победу над «Кубанью» в 1/16 финала Кубка России
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Спартака» переиграли в матче Кубка России «Кубань» со счетом 2:0.
У москвичей дублем в этой встрече отметился Квинси Промес, которому дважды ассистировал Джано Ананидзе.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
В 1/8 финала подопечные Массимо Карреры встретятся с победителем встречи «Спартак-Нальчик» - «Динамо».
Матч
Голы
Промес 45 (0:1). Промес 53 (0:2).
Состав
Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Алейник, Обухов (Маляров, 64), Гогниев
Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес (Бакаев, 82), Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо (Попов, 73), Адриано (Роша, 64)
Предупреждения:
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция
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