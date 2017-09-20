Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник3 : 0Урал
Футбол  Авангард Курск1 : 0ЦСКА
Футбол  Кубань0 : 2Спартак
Футбол  Томь2 : 1Краснодар
Футбол  Спартак-Нальчик0 : 0 (4:2)Динамо
Хоккей  Слован2 : 2Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Промеса принес «Спартаку» победу над «Кубанью» в 1/16 финала Кубка России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Спартака» переиграли в матче Кубка России «Кубань» со счетом 2:0.

У москвичей дублем в этой встрече отметился Квинси Промес, которому дважды ассистировал Джано Ананидзе.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

В 1/8 финала подопечные Массимо Карреры встретятся с победителем встречи «Спартак-Нальчик» - «Динамо».

Матч

Кубань - Спартак - 0:2 (0:1)

Голы

Промес 45 (0:1). Промес 53 (0:2).

Состав

Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Алейник, Обухов (Маляров, 64), Гогниев

Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес (Бакаев, 82), Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо (Попов, 73), Адриано (Роша, 64)

Предупреждения:

Марков, 50; Завезён, 84 - нет

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Шалимов: Наверное, не надо было оставлять полкоманды основного состава в КраснодареГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Томи» (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России.Валерий Петраков: Хотелось бы, чтобы этот настрой игроки «Томи» показывали не только в матчах с командами премьер-лигиГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итоги матча 1/16 Кубка России с «Краснодаром» (2:1).Леонид Кучук: «Волгарь» - быстрая, шустрая командаГлавный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги матча 1/16 Кубка России против «Волгаря» (2:0).Второсортный турнир. Почему Кубок России никому не нуженВторосортный турнир. Почему Кубок России никому не нуженКорреспондент «Советского спорта» - о том, почему российские топ-клубы каждый год дружно забивают на возможность взять трофей.Борис Игнатьев: ЦСКА обязан был обыгрывать команду, которая находится во второй десятке ФНЛБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение ЦСКА в 1/16 Кубка России курскому «Авангарду» (0:0, 0:1 доп.вр.).
Футбол
«Рома» разгромила «Беневенто» благодаря дублю Джеко и двум автоголам
Футбол
Дубль Промеса принес «Спартаку» победу над «Кубанью» в 1/16 финала Кубка России
Футбол
Виктор Гончаренко: Мало сделали для того, чтобы выиграть, но потратили много сил
Футбол
КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 170 тысяч рублей по итогам матча с «Тосно»
все новости
Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости