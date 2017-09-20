Донской уступил Соузе в первом раунде St. Petersburg Open-2017
Российский теннисист Евгений Донской в первом раунде St. Petersburg Open-2017 уступил португальцу Жоао Соузе со счетом 6:7, 3:6.
Во втором раунде Соуза встретится с Жо-Уилфридом Тсонгой.
Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.
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