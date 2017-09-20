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Курская аномалия ЦСКА и дубль Промеса. Главные новости дня

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» знакомит вас с главными новостями среды.

Дубль Промеса в ворота «Кубани» вывел «Спартак» в 1/8 финала Кубка России.

ЦСКА, в свою очередь, выбыл из турнира, уступив в дополнительное время курскому «Авангарду».

Та же участь постигла «Краснодар», капитулировавший перед «Томью».

Общество «Динамо» опровергло информацию о возможной отставке Калитвинцева.

Новый стадион «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов сезона 2018/19.

«Реал» согласовал с Бензема новый контракт.

Сорокин выбран в совет ФИФА.

Немец Ланге возглавил женскую сборную России по баскетболу.  

А Ушаков стал наставником российской женской сборной по волейболу.

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