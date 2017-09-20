Курская аномалия ЦСКА и дубль Промеса. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
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Дубль Промеса в ворота «Кубани» вывел «Спартак» в 1/8 финала Кубка России.
ЦСКА, в свою очередь, выбыл из турнира, уступив в дополнительное время курскому «Авангарду».
Та же участь постигла «Краснодар», капитулировавший перед «Томью».
Общество «Динамо» опровергло информацию о возможной отставке Калитвинцева.
Новый стадион «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов сезона 2018/19.
«Реал» согласовал с Бензема новый контракт.
Сорокин выбран в совет ФИФА.
Немец Ланге возглавил женскую сборную России по баскетболу.
А Ушаков стал наставником российской женской сборной по волейболу.
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