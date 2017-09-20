Борис Игнатьев: ЦСКА обязан был обыгрывать команду, которая находится во второй десятке ФНЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение ЦСКА в 1/16 Кубка России курскому «Авангарду» (0:0, 0:1 доп.вр.).

- Армейцы вскоре сыграют матч чемпионата России и встречу Лиги чемпионов. Но ведь футболисты, вышедшие на поле - с большими претензиями, с серьезным отношением к себе, они требуют хороших контрактов. И им сегодня дается шанс подтвердить свое реноме, а оказывается, что они несостоятельны. Такие игроки, как (Бибрас) Натхо, (Аарон) Оланаре, (Георгий) Миланов, (Федор) Чалов - разве они не способны решить несложную задачу обыграть команду, которая находится во второй десятке первого дивизиона? Они просто обязаны ее побеждать, - передает слова Игнатьева «Р-Спорт».

Добавим, что «Авангард» в 1/8 финала встретится 25 октября с «Тамбовом», который ранее сегодня взял верх над «Арсеналом» (1:0).