Леонид Кучук: «Волгарь» - быстрая, шустрая команда

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги матча 1/16 Кубка России против «Волгаря» (2:0).

- Матч получился эмоциональным. Думаю, что зрителям было интересно наблюдать за игрой.

Мы изучали не одну, а несколько встреч соперника. Всегда происходит анализ состава, матчей, мы смотрим, как происходят замены по позициям, как соперник строит свою игру. Все это изучается, это масштабная работа. Благодарен ребятам за то, что они с уважением отнеслись к сопернику. «Волгарь» — быстрая, шустрая команда. Постарались сделать сегодня так, чтобы не было дополнительного времени, - цитирует Кучука официальный сайт «Ростова».

В следующей стадии дончане 25 октября сыграют с победителем пары «Факел» - «Амкар».