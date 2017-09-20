Валерий Петраков: Хотелось бы, чтобы этот настрой игроки «Томи» показывали не только в матчах с командами премьер-лиги

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итоги матча 1/16 Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

- Если команда добилась победы, то здесь оценка, наверное, должна быть положительная. Я считаю, что по игре мы достаточно хорошо изучили команду Краснодара. Они достаточно хорошо сыграны и не зря в РФПЛ имеют такие высокие показатели по контролю мяча, по передачам, и нам, естественно, бороться в этом компоненте тяжело. Поэтому мы и выбрали такую тактику: играть вторым номером, быстро переходить из обороны в атаку. Считаю, что в каких-то моментах нам это удавалось. Но, конечно, нужно отдать должное и ребятам. Сегодня я хочу их похвалить. Увидел у них настрой, увидел желание, самоотдачу. Достаточно грамотно и дисциплинированно сыграли в обороне. Очень рад, что добились победы, но хотелось бы, чтобы этот настрой показывали не только в матчах с командами Премьер-лиги, но и хотелось бы это перенести и на чемпионат. Я благодарен ребятам за самоотдачу, сегодня на поле было 11 боевых единиц, - цитирует Петракова официальный сайт «Томи».

В 1/8 финала «Томь» 25 ноября встретится с «Тосно».